Hombre recuperó el teléfono robado segundos antes a su esposa, en la zona 1 de Xela

Con información de Erick Colop.

Quetzaltenango. Sujetos desconocidos ingresan a comercio ubicado en la 4a. Calle de la zona 1 altense, le roban un teléfono celular a la encargada. El esposo de la víctima los alcanzó y les arrebató el teléfono robado. Los delincuentes son menores de edad, por sus características físicas.

Al final los sujetos lograron escapar. Pues aunque los afectados solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes no pudieron detenerlos.

Vecinos piden más seguridad en el sector, pues no es la primera vez que ocurre un asalto en la zona.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.