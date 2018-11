Hombre muere tras ser atropellado en la zona 6 de Xela

Quetzaltenango. Accidente sobre la 0 avenida de la zona 6, a la altura de la 11 calle, cerca de las “canchas Maldonado”. Piloto de bus urbano atropelló a un hombre aún no identificado. Este último falleció de forma instantánea, el cuerpo presenta exposición de masa encefálica.

El piloto del bus y acompañantes, se dieron a la fuga del lugar, la unidad quedó con el motor encendido abandonada en el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para realizar la diligencia del levantamiento del cadáver.

Según versiones de testigos, el ahora fallecido iba caminando y quedó atorado en una reja que está en el sector, en ese momento pasó el bus de la ruta El Trigal y lo atropelló.

El MP realizó inspección al bus involucrado en el percance.

