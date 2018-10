Héctor Julián Trujillo regresa a la dirección técnica de Sanarate FC

Foto archivo.

El Progreso. Luego de su salida hace un año, el técnico argentino de 68 años Héctor Julián Trujillo Ojeda, es de nueva cuenta D.T de Sanarate FC, equipo representativo de El Progreso en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Trujillo ascendió a Sanarate en la temporada 2016 – 2017, “El Chueco” ya fue entrenador de CSD Xelajú MC en la temporada 2013 – 2014, además de un largo recorrido por equipos guatemaltecos.

La “Máquina Celeste” está en el puesto No.10 de la tabla de posiciones general, con 11 puntos conseguidos de 45 posibles, 2 partidos ganados, 5 empatados, 8 derrotas, 15 goles a favor y 24 en contra.

Los celestes llegan de conseguir su segunda victoria del torneo en la pasada jornada, uno a cero sobre Chiantla, un rival directo por el no descenso en la temporada

El sábado visitan a CSD Xelajú MC por la jornada 16 del torneo Apertura 2018 , a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco.

