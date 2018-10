Hallan vehículo robado en la zona 1 de Xela

Por Erick Colop |

Sujetos armados robaron un vehículo en la calle de Cajolá de Quetzaltenango y lo abandonan horas después en la zona 1.

Según la denuncia presentada por los propietario, el incidente fue en lunes en la tarde. Los afectados denunciaron que en el vehículo transportaban mercadería.

El vehículo fue abandonado en un sector de la zona, y de acuerdo a información del Ministerio Público (MP), no fue ubicada la mercadería.

