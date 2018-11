Hallan posible cocaína en operativo en la zona 7 de Xela

Por Oswaldo Cop |

Este jueves, investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan un operativo antinarcótico en el inmueble 2-76 de la 1a calle, colonia San Rafael, zona 7 de Quetzaltenango.

De manera preliminar, las fuerzas de seguridad han informado de la localización de diez envoltorios con posible cocaína, además de 114 colmillos llenos de la citada droga.

El operativo fue por una orden emanada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Quetzaltenango.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre capturas durante este operativo desarrollado en Quetzaltenango.

