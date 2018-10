Hallan nuevos paquetes dirigidos a críticos de Trump en Florida y Nueva York

Las autoridades interceptaron el viernes otros dos paquetes enviados a personas críticas del presidente Donald Trump, uno dirigido al senador demócrata de Nueva Jersey, Florida, Corey Booker, y otro al ex jefe de inteligencia James Clapper en Nueva York.

Ocurre en medio de la investigación acerca del origen de varios paquetes explosivos enviados en los últimos días a prominentes demócratas y críticos del presidente.

Se trata hasta ahora de 12 paquetes encontrados. El de Florida fue hallado en una instalación de clasificación de correo en Opa-Locka, cerca de Miami, según reportó el FBI en Twitter.

“Se ha encontrado un paquete sospechoso dirigido tanto al ex Director de Inteligencia Nacional James Clapper como a CNN en una instalación postal de la Ciudad de Nueva York”, dijo la cadena en Twitter.

Otro paquete sospechoso fue descubierto en el centro de Manhattan, cerca de las avenidas 52 y 8 del Oeste, informó la policía de Nueva York el viernes.

Mientras tanto, un escuadrón de bombas de la policía local y unidades caninas se unieron a investigadores federales el jueves para examinar un extenso centro de distribución de correo de EE. UU. en Opa-Locka, al noroeste de Miami, dijo la policía del condado de Miami-Dade.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, dijo que Florida parecía ser el punto de partida de al menos algunos de los envíos de bombas.

“Algunos de los paquetes se enviaron por correo. Se originaron, algunos de ellos, de Florida”, dijo durante una entrevista con Fox News Channel el jueves. “Confío en que esta persona o personas serán llevadas ante la justicia”.

Las autoridades han calificado los paquetes explosivos como un acto de terrorismo. El envío de estas a figuras como el expresidente Barack Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinto, el actor Roberte De Niro, entre otras, fueron enviados a menos de dos semanas antes de las elecciones del 6 de noviembre.

Hasta el momento nadie se ha atribuido la responsabilidad por las bombas, y agencias involucradas en la investigación y prominentes políticos han pedido al público que informe lo que conozca.

Entre los blancos de los intentos de atentados están también el donante del Partido Demócrata George Soros y el exvicepresidente, Joe Biden.

Además recibieron paquetes el ex fiscal general Eric Holder, el ex director de la CIA John Brennan y la representante estadounidense, Maxine Waters.

El FBI dijo que al menos cinco de los paquetes tenían una dirección de retorno a la oficina de Florida de la Representante EE.UU., Debbie Wasserman Schultz, ex presidenta del Comité Nacional Demócrata.

Las autoridades creen que los paquetes, que fueron interceptados antes de llegar a sus destinatarios, pasaron por el Servicio Postal de EE.UU. en algún momento. Ninguno detonó y nadie resultó herido.

“Sigue siendo posible que se hayan enviado o puedan enviarse paquetes adicionales”, dijo William Sweeney, director asistente del FBI, en una conferencia de prensa en Nueva York.

Los investigadores no han dicho si los dispositivos fueron diseñados para ser funcionales. Los expertos en bombas y los analistas de seguridad dicen que, según su construcción rudimentaria, parecía que tenían más probabilidades de ser diseñados para sembrar el pánico que para matar.

Los incidentes han provocado un debate, que incluyen a críticos de Trump que alegan que la retórica del presidente contra los demócratas y los medios de comunicación son los generados de este tipo de sucesos.

Trump por su lado, ha condenado los hechos pero apuntado una y otra vez en contra de la prensa, que a menudo acusa de emitir “noticias falsas”.

El viernes Trump afirmó que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados.

“Es curioso ver cómo la mal calificada CNN, y otros, pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de Bombas y comparan de forma ridícula esto con el 11 de Septiembre y el bombardeo en Oklahoma City, pero cuando yo los critico se vuelven locos y gritan ‘¡Eso no es presidencial!’”, escribió Trump el viernes en Twitter.

Con información de La Voz de América

