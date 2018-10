Hace 115 años, nació Curly Howard de los Tres Chiflados

#Efemérides100

El 22 de octubre de 1903, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, nacía el comediante y actor Jerome Lester Horwitz, “Curly Howard” en Los Tres Chiflados. Fue el menor de cinco hijos de una familia Lituano-Judía.

Debutó en su carrera profesional en 1918 y se retiró en 1947.

A los 12 años se disparó accidentalmente en una pierna causándole una leve renguera que cortó su carrera deportiva y lo apartó de su otra pasión, el baile.

El 6 de mayo de 1946, mientras filmaban el corto número 97 “Half-Wits Holiday” (Vacaciones Medio Chifladas) de los Tres Chiflados, Curly sufrió un derrame cerebral en el set. El actor había terminado la mayoría del film, excepto por una escena de pelea con pasteles que ocurría al final. Moe contó en su autobiografía que el director Jules White llamó a Curly pero éste no respondía, entonces Moe buscó a su hermano y lo encontró sentado con su cabeza caída sobre su hombro.

La producción de la película concluyó improvisando el guion con Curly ausente, y ocultando la verdadera gravedad de la enfermedad al resto del elenco, hasta que se finalizó el rodaje.

Falleció el 18 de enero de 1952 en San Gabriel, California, luego de una hemorragia masiva cerebral. Sus restos descansan en el Home of Peace Memorial Park en el Este de Los Ángeles, California.

