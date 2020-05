La tecnología también se ha convertido en el aliado perfecto de las iglesias para llegar a miles de fieles que tienen prohibido reunirse en servicios religiosos.

Tanto la iglesia Católica como la iglesia Evangélica en Guatemala invitan a los fieles a no perder la fe en medio de la pandemia.

“Ánimo, reciban a Dios en su corazón, reciban a Cristo en su corazón y eso les va a traer mucha paz», dice el apóstol Sergio Enríquez, de los Ministerios Ebenezer.

“Esto pronto pasará no viviremos con esto Dios mediante, pero mientras nos reunimos como comunidad, como pueblo de Dios, mantener la esperanza, resguardar la vida», afirma el padre Donaldo Rodríguez de la parroquia Santo Hermano Pedro.

Tecnología se convierte en aliado de las iglesias

La tecnología se ha convertido en el mejor aliado para llevar la palabra de Dios hasta los hogares de los guatemaltecos, algo que también ha sido un desafío.

“Esta realidad ha significado un desafío, un reto. No habíamos aprendido a usar los medios de comunicación como el Internet, el Facebook, estos medios que son tan actuales», indica el padre Donaldo Rodríguez.

«Tenemos la app de ministerios Ebenezer donde ellos se pueden conectar, también esta YouTube, Facebook, Instagram. El medio que sea para predicar la palabra, lo estamos utilizando”, dice por su parte el apóstol Sergio Enríquez.

Por qué no decirlo, el trabajo también se ha incrementado agrega Enríquez: “Por lo menos yo he quintuplicado mis prédicas, a veces me toca predicar ocho veces el día domingo.”

“El hecho de que no venga la comunidad y que nosotros no podamos ir a la comunidad, no quiere decir que la necesidad de Dios de suspendió, sino al contrario, sigue hoy más que nunca latente”, indica el padre Rodríguez.

Es así como los fieles buscan la palabra de Dios a través de Internet, pues hasta ahora, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica mantienen sus templos religiosos cerrados, mientras en Nicaragua solo las iglesias evangélicas permanecen abiertas.

Con información de Eugenia Sagastume / La Voz de América