Guardia de seguridad muere en ataque armado en la zona 8 de Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

Hace pocos minutos, se reporta el asesinato de una persona en la diagonal 3, entre las colonias La Democracia y El Bombero, zona 8 de Quetzaltenango.

Sergio Paz, de Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía, informó que hallaron sin vida a un guardia de seguridad.

Paz indicó que la víctima, quien no ha sido identificada, presentaba una herida de bala en el cuello, la cual le causó la muerte de forma instantánea.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el lugar y hasta el momento no se conoce una versión preliminar de cómo fue el hecho.

La PNC se encuentra resguardando la escena, pues el cuerpo quedó a media calle. Se espera la llegada de investigadores del Ministerio Público (MP).

