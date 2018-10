Graban robo en almacén de la zona 1 de Xela

Por Oswaldo Cop |

Dos mujeres quedan grabadas cuando roban prendas de vestir de un almacén, en la 16 avenida y calle Rodolfo Robles, zona 1 de Xela.

El hecho fue el viernes reciente, y según el propietario, dos mujeres ingresaron al negocio y preguntaron por prendas, y en un descuido de las dependientes, cometieron el robo.

Los afectados se dieron cuenta del robo al finalizar el día, cuando revisaron las filmaciones del sistema de cámaras.

Las pérdidas se estiman en poco más de Q1 mil, porque fueron se robaron cuatro pantalones y algunas blusas.

