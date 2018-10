Gobernador pide apoyo a diputados distritales para frenar inseguridad en Quetzaltenango

Por Carlos González |

El gobernador, Julio César Quemé Macario, indicó que es necesario el apoyo de los diputados que representan al departamento de Quetzaltenango en el Congreso de la República para iniciar acciones y contrarrestar delincuencia.

“En el Ejecutivo no podemos hacer las cosas solos, tenemos que trabajar en conjunto con diputados para que se gestionen recursos y apoyo para el departamento en temas de seguridad”, indicó Quemé.

El gobernador dijo que es importante el apoyo de la población en respetar las leyes y ejemplificó a los propietarios de expendios de bebidas alcohólicas para que no vendan licor a menores de edad y que se cumplan con los requisitos de ley para cada comercio de este tipo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.