Gobernador Julio Quemé Macario justifica contratación de cinco asesores y dice que “trabajan fuera de horario”

Por Carlos González |

En agosto reciente, cuando asumió como gobernador departamental de Quetzaltenango, Julio César Quemé Macario, dijo que contrataría a cuatro asesores, a diferencia de sus predecesor, Juan Clímaco Rosales, quien tenía contratadas a seis personas que le asesoraban en diversos temas.

Quemé Macario, en justificación a la contratación de los asesores que le cuestan a Quetzaltenango Q42 mil al mes, dijo que existe una diferencia en relación al equipo que aconsejaba a Rosales.

“La diferencia radica en que los asesores que tengo me han estado dando acompañamiento fuera de horario, en horarios nocturnos. Los mismos vecinos y Cocode pueden dar fe de ello. Es una serie de actividades que se tienen que atender y solo no me doy a basto”, dijo Quemé.

En fecha reciente, se confirmó que contrató a cinco personas que lo asesoran en varios temas, uno menos en relación a Rosales. El sueldo de todos los asesores que tiene en la actualidad el gobernador le cuestan al departamento Q42 mil, Q10 mil menos que la anterior gestión.

¿Quiénes son los asesores?

1.- El asesor administrativo es Rony William Álvarez Chávez, quien devenga un salario mensual de Q6 mil.

2.- El asesor en seguridad es David Armando Sum García, quien gana al mes Q8 mil.

3.- En comunicación social le asesora Luis Vizcaino Scheell, quien devenga un salario mensual de Q10 mil.

4.- La asesora jurídica es María Soledad Soch de León, quien al mes tiene designado un salario de Q8 mil.

5.- Baltazar Pez Puac es el asesor en infraestructura y revisión de formulación de obras y por ello le pagan Q10 mil al mes.

