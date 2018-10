FundaCien solicita donación de frazadas y ropa para época fría

Por Martín Calderón |

Este viernes, FundaCien desarrolló una nueva entrega de Bolsitas de Ternura en el tercer piso del Hospital Regional de Occidente (HRO) de Quetzaltenango.

Helen Ralón, de FundaCien, explicó que la entrega no sería posible sin la ayuda de las personas que acuden a dejar ropa en buen estado y artículos de higiene personal.

“La entrega no sería posible si usted no colaborara, somos un enlace entre la gente que aporta y quienes reciben”, comentó Ralón.

Ralón pidió la colaboración de la población para la donación de frazadas y ropa para proteger a los recién nacidos de la época fría.

“Les pedimos de todo corazón si pueden colaborar con frazadas y escarpines para que los bebés vayan bien cubiertos y se eviten complicaciones en las vías respiratorias”, comentó la integrante de FundaCien.

Las personas que deseen colaborar pueden llevar ropa en buen estado, para bebé y madres, y artículos de higiene personal (jabón, toallas sanitarias, pasta y cepillo para dientes y papel higiénico, a las oficinas de Stereo 100, en la 15 avenida 3-46, zona 1 de Xela.

