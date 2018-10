FundaCien agradece apoyo para desarrollar Bolsitas de Ternura

Por Martín Calderón |

Este viernes, durante la entrega de Bolsitas de Ternura en el tercer piso del Hospital Regional de Occidente (HRO), la directora de FundaCien, María Elena Camposeco de Ralón, agradeció el apoyo recibido por parte de los quetzaltecos.

Camposeco de Ralón informó que este viernes se entregó en el centro asistencial una donación de compotas. La directora de FundaCien solicitó el apoyo en la donación de pañales.

Las personas que deseen colaborar con ropa en buen estado para bebés y madres, además de artículo de higiene personal (jabón, pasta y cepillo para dientes, toallas sanitarias, papel higiénico, peines y shampú) pueden enviarlo a las oficinas de Stereo 100, en la 15 avenida 3-46, zona 1 de Xela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.