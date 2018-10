Fuga de gas provoca incendio en la zona 9 de Xela

Por Shirlie Rodríguez |

Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía recibieron este viernes en la madrugada una alerta de un incendio y se trasladaron a un inmueble en la 2a Cuchilla, zona 9 de Xela. En ese punto verificaron que dos cilindros prendieron en llamas y atentaban contra las personas que estaban en la vivienda.

Eduardo Cutzal, de los Bomberos Voluntarios del Campo Escuela, refiere que trabajaron siete rescatistas y se utilizaron al menos 400 galones con agua para evitar que el fuego se propagara.

Los vecinos indicaron que las pérdidas eran de unos Q5 mil, porque se dañaron los dos cilindros de gas, un depósito para agua y algunos muebles de madera.

Los rescatistas refieren que el incendio pudo originarse por la fuga de gas, la cual provocó que se propagara el fuego a otros sectores de la vivienda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.