Fuerte sismo se registra en extremo sur de Sudamérica

Un sismo de magnitud preliminar de 6,3 se registró en el extremo sur de Sudamérica el lunes, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo ocurrió ocurrió a las 2:54 de la madrugada del lunes y tuvo una profundidad de 10 kilómetros (seis millas).

Se ubicó en la zona conocida como pasaje de Drake, en la punta sur del continente, a 312,9 kilómetros (194 millas) al sur-sureste de Ushuaia, Argentina, y 552 kilómetros (342 millas) con dirección sur-sureste de Punta Arenas, Chile.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (ONEMI) dijo que el sismo no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.