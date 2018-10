Fue víctima de asalto y condujo herido de bala hasta la estación de bomberos

Vía Antonio de León.

Quetzaltenango. Ataque armado en el puente Carmen de Mirón, municipio de Colomba Costa Cuca, deja herido de proyectil de arma de fuego a Mario Alba de 40 años de edad.

Alba fue víctima de un asalto a mano armada, condujo hasta la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Las Delicias, socorristas lo trasladaron al Hospital Nacional del municipio de Coatepeque, con una herida en el abdomen.

