Frustran dos nuevos atentados y el presidente Trump vuelve a culpar a la prensa

El presidente Donald Trump volvió a acusar el jueves a los medios de comunicación de propagar “noticias falsas”, poco después de que la policía de Nueva York anunciara que encontró otro presunto paquete explosivo dirigido al actor estadounidense, Robert De Niro.

Las autoridades policiales neoyorkinas informaron en su cuenta en Twitter que estaba en curso la investigación sobre el incidente del jueves, en medio de una pesquisa más amplia, tras varios intentos de atentados similares con paquetes explosivos que fueron enviados a prominentes políticos demócratas y a la cadena de noticias CNN.

El FBI informó también el jueves que hallaron otro paquete sospechoso que estaría dirigido al exvicepresidente estadounidense, Joseph Biden. El sobre tiene características similares a los demás hallados en las últimas horas y fue interceptado en una oficina de correo de Delaware, de donde es originario Biden y donde reside.

Durante un evento de campaña en Wisconsin, Trump condenó la violencia política, pero criticó a los medios y los instó a cesar la “hostilidad”.

Pero esta mañana en Twitter, el mandatario volvió a arremeter contra la prensa.

“Una gran parte de la ira que vemos hoy en nuestra sociedad es causada por el informe deliberadamente falso e inexacto de los principales medios de comunicación a los que me refiero como Noticias Falsas”, escribió Trump. “Se ha vuelto tan malo y odioso que está más allá de toda descripción. ¡Mainstream Media, (refiriéndose a los principales medios tradicionales estadounidenses), deben limpiar su acto, RÁPIDO!”, escribió en Twitter.

La policía de Nueva York dijo en su cuenta en Twitter que había removido el paquete dirigido a De Niro y advirtió que habrá presencia policial en la zona de Tribeca.

“El paquete se ha eliminado de la ubicación. Espere una fuerte presencia policial y tráfico en el área, mientras continuamos nuestra investigación con nuestros aliados encargados de hacer cumplir la ley. #Tribeca”, dijo el mensaje policial en Twitter.

Ninguno de los ocho dispositivos enviados llegó a detonar ni se reportaron heridos. Iban dirigidos a líderes demócratas prominientes, entre ellos el expresidente, Barack Obama; la excandidata presidencial, Hillary Clinton; el exfiscal general durante la administracion Obama, Eric Holder, y la cadena CNN, en Nueva York.

Hasta ahora, nadie se ha atribuido la autoría de los atentados y la investigación está en curso. Políticos demócratas calificaron las amenazas como un síntoma de la retórica promovida por Trump, que a menudo es severo y usa términos derogatorios contra sus adversarios políticos, especialmente demócratas, y contra la prensa que lo cuestiona o contradice.

También fueron blanco del envío de paquetes explosivos el exdirector de la CIA, John Brennan; el prominente donante del Partido Demócrata, George Soros y la representante de California, Maxine Waters, todos críticos de las políticas de Trump.

Brennan a Trump: “Sus críticos no serán intimidados”

El ex director de la CIA John Brennan, uno de los blancos de los explosivos enviados por correo, respondió en su cuenta en Twitter a Trump el jueves.

“Mire usted en el espejo. Su retórica inflamatoria, sus insultos, sus mentiras y su aliento a la violencia física son vergonzosos. Rectifique, trate de actuar como presidente”, dijo Brennan en el mensaje publicado en Twitter. “Sus críticos no serán intimidados”, señaló.

En pleno proceso de elecciones



Los paquetes con explosivos de esta semana llegaron en pleno apogeo de la nación, que se prepara para las elecciones del 6 de noviembre. Los comicios son clave porque decidirán qué partido tomará el control de una o ambas cámaras del Congreso, actualmente en manos de los republicanos.

Los sucesos de esta semana fueron descritos como actos de terrorismo por varios políticos, entre ellos el líder de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

“Alguien está tratando de intimidar. Alguien está tratando de sofocar voces en este país usando la violencia”, dijo De Blasio. “Confío en que encontraremos al perpetrador o perpetradores”.

El paquete que llevó a evacuar la oficina de CNN en Nueva York, -por ejemplo-, contenía un sobre de polvo blanco que los expertos estaban analizando, dijo el comisionado de policía de la Ciudad de Nueva York, James O’Neill.

En medio del acto para recaudar votos republicanos, realizado en Wisconsin la noche del miércoles, Donald Trump dijo a sus seguidores que su gobierno conduciría “una investigación agresiva”.

“Cualquier acto o amenaza de violencia política es un ataque a nuestra propia democracia”, dijo Trump. “Queremos que todas las partes se unan en paz y armonía”. Pero acto seguido, el mismo mandatario volvió a culpar a la prensa por lo sucedido.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.