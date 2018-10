Fotos Pablo de León – CDAG – Federación Guatemalteca de Ciclismo

Finaliza la sexta etapa de la edición 58 de la Vuelta a Guatemala. Con un circuito San Cristóbal-Salcajá-Totonicapán, de nueve vueltas y un recorrido de 125 kilómetros. El peruano André González ganó la etapa y el líder general sigue siendo Alfredo Ajpacajá de Decorabaños Xela.

El recibimiento fue espectacular en el parque San Miguel de Totonicapán.

| CLASIFICACIÓN ETAPA VI |

1) André González (Selección Perú) con 03:11:43

2) Santos Crispin (Hino One La Red) MT

3) Mardoqueo Vásquez (Cuajo Luna) MT

| CLASIFICACIÓN GENERAL |

1. Alfredo Ajpacajá (Decorabaños Xela), con 11:29:34.

2. Manuel Rodas (Decorabaños Xela) a 24 segundos de Ajpacajá.

3. Jonathan de León (Hino One La Red) a 1 minuto 45 segundos de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES |

1) Alain Quispe (PER) – 16 puntos.

2) Stephan Bakker (HOL) – 14 puntos.

3) André González (PER) – 11 puntos.

| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS |

1. Decorabaños Xela 44:07:31

2. Hino La Red 44:10:17

3. Opticas Deluxe 44:28:23

La vuelta llega mañana a una de las mejores plazas en el país, se espera una auténtica fiesta en el circuito de 116 kilómetros entre San Pedro y San Marcos. Será la séptima etapa.

