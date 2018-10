FEDEFUT anuncia premio económico para el campeón del torneo de Copa en Guatemala

Foto portada (Xelajú MC Vrs San Pedro, fotografía captada desde la meta norte del estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango) / Noé Álvarez.

La FEDEFUT anuncia que el campeón del Torneo de Copa recibirá Q. 50 mil. El comunicado se conoce hasta que finalizó la fase de octavos de final.

Anuncia que el aporte económico lo realizan las dos televisoras vigentes en el fútbol nacional.

Además, los partidos serán televisados a partir de la fase de cuartos de final a disputarse desde el 14 de noviembre próximo, según el comunicado.

El vigente campeón, CSD Xelajú MC, fue eliminado ayer en manos de San Pedro de la Primera División, por marcador global de 1 a 5.

