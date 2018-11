Facebook bloquea más cuentas en lucha contra intromisión extranjera

Facebook dice que bloqueó más cuentas el día de las elecciones, además de las 115 que cerró a principios de esta semana, debido a las sospechas de conexiones con esfuerzos extranjeros para interferir en la votación.

El gigante de los medios sociales dijo que bloqueó un número no especificado de cuentas el martes por la noche después que un sitio web que afirmaba estar asociado con la Agencia de Investigación de Internet con sede en Rusia, publicó una lista de cuentas de Instagram que dice haber creado.

Facebook comentó que ya había bloqueado la mayoría de esas cuentas y ahora ha bloqueado el resto.

Un día antes, la compañía había suspendido 30 cuentas de Facebook y 85 cuentas de Instagram después de un aviso de cumplimiento de la ley, que podrían haber estado vinculados a entidades extranjeras.

Las compañías tecnológicas de Estados Unidos han intensificado los esfuerzos para combatir las campañas de desinformación de los grupos rusos, a quienes las autoridades acusan de influir en las elecciones presidenciales de 2016.

Con información de La Voz de América

