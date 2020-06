Expertos: contagios por COVID-19 en Nicaragua podrían durar más de seis meses

Diversos médicos aglutinados en una organización llamada Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua han alertado sobre la posibilidad de que la curva creciente de contagios de por el COVID-19 se extienda por casi seis meses ante la falta de medidas del gobierno del presidente Daniel Ortega.

De acuerdo con la cifra más reciente divulgada por el Ministerio de Salud el martes, la cifra de contagios en el país es de 1.464 casos y 55 fallecidos, pero estos datos han sido puestos en duda por organizaciones y vecinos de la región.

El epidemiólogo Leonel Argüello, una de las voces de más peso en Nicaragua por su trayectoria en el sistema sanitario del país, advierte que incluso aunque se tomen las medidas de prevención para contener la pandemia, habrá un pico de contagios y muertes, pero duraría poco tiempo.

“Si el día de hoy el país decide tomar las riendas del asunto y se cierra todo y cumplimos las recomendaciones, vamos a tener un montón de casos y muertos durante el próximo mes, pero después de eso podríamos venir a la baja en cuanto a las cifras”, advierte el epidemiólogo.

No obstante Argüello, quien fue fundador del Ministerio de Salud, considera que como no se han tomado las medidas necesarias posiblemente el pico de contagios se podrían extender hasta seis meses.

“En algunos países los picos de contagios duran como dos meses y comienzan a bajar; en el caso nuestro va a durar posiblemente seis meses”, lamentó Argüello.

En esto coincide el doctor Carlos Quant, un infectólogo nicaragüense que fue despedido recientemente por demandar acciones más fuertes al gobierno de Nicaragua.

Quant advirtió desde un primer momento sobre las consecuencias para el país si no se educaba a la población sobre el nuevo coronavirus y emitió un documento junto a más de 700 profesionales de la salud en donde exigían a las autoridades nicaragüenses actuar con urgencia por los casos de COVID-19.

“El gobierno no ha tomado acciones y vemos que la curva sigue subiendo, los hospitales están a punto de saturarse y es un escenario inédito para nosotros”, dijo Quant a la Voz de América.

Agregó que debido a la situación de emergencia que se presenta en Nicaragua, la curva de casos seguirá en ascenso y habrá un momento donde no habrá capacidad en todos los hospitales del país.

Asimismo, el experto indica que en escenarios de otros países en donde se han tomado medidas preventivas, los casos de contagios han bajado en dos o tres semanas, pero en Nicaragua es posible que la curva se mantenga por largo tiempo.

“Aquí si vamos a lograr la inmunidad, pero a costa de un montón de fallecidos”, advierte Quant.

Nicaragua quedaría aislada, dice epidemiólogo

El doctor Leonel Argüello advierte que el posible descontrol sanitario en Nicaragua por la falta de medidas traería nefastas consecuencias e incluso problemas con el resto de los países de Centroamérica.

A nivel regional, Nicaragua podría quedar aislada por la falta de contención en cuanto a la curva contagios de COVID-19, sobre todo si se resiste a tomar medidas preventivas, han advertido expertos a la Voz de América.

“Esto va a afectar el bolsillo del nicaragüense y vamos a quedar fuera del comercio centroamericano, ¿qué país en el mundo va a aceptar a un nicaragüense? Para ese entonces el resto de los países tendrá controlada la epidemia y nosotros todavía no”, dijo Argüello a la VOA.

De hecho, las advertencias del doctor Quant han sido manifestadas por gobiernos vecinos como Costa Rica, ubicada al sur de Nicaragua.

El Ministerio de Salud costarricense, Daniel Salas, dijo en una conferencia de prensa que “el alto nivel de circulación del virus que existe en Nicaragua es uno de los principales riegos” en su lucha contra la pandemia.

Gobierno de Nicaragua se resiste decretar emergencia

Sin embargo, funcionarios nicaragüenses consultados por la Voz de América han reaccionado molestos a los señalamientos de países vecinos y a las recomendaciones de médicos independientes.

El diputado oficialista Luis Barbosa dijo a la Voz de América que Nicaragua no representa ningún peligro para la región y que los señalamientos al gobierno del presidente Daniel Ortega son ataques políticos.

“No nos dejemos llevar por ningún politiquero, ya sea de El Salvador o Costa Rica, que nos están viendo (el manejo de la pandemia). Veamos lo más reciente que hicieron (los costarricenses) con los transportistas, que quisieron bloquear el comercio”, fustigó Barbosa.

Por su parte Wilfredo Navarro, miembro de la Junta Directiva del parlamento nacional, reaccionó airado por los llamados de los médicos y los catalogó de “monosabios”.

“Esta es una situación mundial y no hay una cura para el coronavirus. Se están probando medicamentos para el coronavirus, y los monosabios que ustedes tienen, que son los médicos que dicen que saben y no saben recetar. Aquí hay que ayudarle a la gente y no estar criticando tanto”, dijo Navarro a la VOA.

Con información de Donaldo Hernández y Houston Castillo Vado / La Voz de América