Experto del Vaticano insta al clero a aprovechar las redes sociales

Los sacerdotes deberían estar en línea si desean conectarse con personas que ya no asisten a la iglesia pero que aún pueden ser contactados a través de las redes sociales, dijo el martes el número uno digital del Vaticano.

Monseñor Paul Tighe, que ayudó a desarrollar la presencia en línea del Papa Francisco, instó al clero de todo el mundo a que adopte las redes sociales para llegar a creyentes y no creyentes.

“Desafortunadamente, los jóvenes van menos a nuestras iglesias”, dijo a Reuters Tighe, secretario del Consejo Pontificio para la Cultura, en una conferencia de tecnología, en Lisboa.

“Las redes sociales son un mecanismo que nos permite entablar conversaciones, relacionarnos con personas que de otra manera nunca nos encontrarían”.

El Papa Francisco tiene casi 18 millones de seguidores en Twitter y sus publicaciones son ampliamente compartidas, pero no todos los líderes de la iglesia están siguiendo su ejemplo, aseveró Tighe.

“Al principio, algunos católicos dijeron que las redes sociales son problemáticas y que deberíamos mantenernos al margen de ellas”, indicó.

“Hemos estado tratando de convencerlos de que el ámbito digital es una parte muy importante de la vida”.

“Tuvimos que aprender a escuchar a los más jóvenes que viven en ese entorno [digital] y a entender de ellos lo que les resulta útil y de apoyo”.

Es el segundo año del obispo irlandés en la Cumbre Web anual, la conferencia de tecnología más grande de Europa, que este año reunió a 70.000 empresarios e invitados, incluido el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Con información de La Voz de América

