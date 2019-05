Exembajador de Venezuela en la ONU critica negociaciones pendulares en Noruega

Diego Arria, político y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU) criticó el proceso de diálogo del gobierno y la oposición con la mediación de Noruega al considerar que no es «legítimo» y criticó la forma en que se llevó a cabo.

En un video publicado en su canal de Youtube, Arria aseguró que la negociación que se lleva a cabo en Noruega «no es para nada legítima porque no están los representantes verdaderos ni del régimen ni tampoco realmente lo que sería la oposición venezolana».

El diplomático aseguró que en el caso de la mediación en Noruega, los representantes del gobierno en disputa no son «legítimos» ni «creíbles» y que para que un diálogo los tuviese, tendría que participar el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello; la esposa del presidente en disputa Nicolás Maduro, Cilia Flores; o incluso el mismo Maduro.

Por el lado de la oposición, también aseguró que debían designarse representantes confiables, y no solo por los intereses de partido. «El país no es de la Asamblea Nacional, el país es dueño de la Asamblea Nacional. Así como (Juan) Guaidó no es dueño de la voluntad de los venezolanos, si no al revés», aseguró.

Relató que de su experiencia en diálogos en países como Somalia, Mozambique, Haití, Guatemala, El Salvador, entre otros, a través de los años aprendió que «mientras más esa experiencia (de diálogo) se tiene, más hay que consultar y más hay que ampliar el abanico de acceso a información, que es fundamental para esto».

«Parece que esto del fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres se está convirtiendo en el juego de piedra, papel y tijera y esto es demasiado serio para ser piedra, papel y tijera. Se trata de desalojar el régimen, no entiendo otro tipo de negociación», afirmó.

Arria aseguró que esta iniciativa aleja un poco a la oposición del Grupo de Lima. «Noruega no puede tener mayor interés en Venezuela que lo que pueden tener Colombia y Brasil, por ejemplo, nuestros países limítrofes, para no mencionar otros países del Grupo de Lima», agregó.

El pasado jueves tanto la oposición como el gobierno en disputa confirmaron que tenían enviados en Oslo participando en negociaciones pendulares, es decir, que ambos estaban en habitaciones separadas y se comunicaban directamente con el gobierno noruego.

A través de un comunicado, Noruega informó el viernes en la noche que se trataba de «contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país.

Con información de La Voz de América

Me gusta: Me gusta Cargando...