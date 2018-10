Estudiantes del CEI donan insumos al HRO

Por Oswaldo Cop |

Estudiantes del Centro de Estudios Integrados (CEI) donan insumos para pacientes del Hospital Regional de Occidente (HRO) de Quetzaltenango. Los artículos fueron recolectados por alumnos de los bachilleratos en Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

Los insumos fueron entregados a personal de Enfermería del HRO, quienes serán los encargados de entregarlos a los pacientes que lo necesitan, porque la mayoría de personas que acuden a este centro asistencial son de escasos recursos financieros.

Esta es la segunda ocasión que estudiantes del CEI desarrollan este tipo de actividades en beneficio de pacientes del HRO. Autoridades educativas indicaron que el objetivo es impulsar la labor social en los jóvenes.

