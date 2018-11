Estudiantes de Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango participan en concurso de History Channel

Por Oswaldo Cop |

La iniciativa del proyecto Beethoven busca ayudar a personas con discapacidad auditiva, quienes no cuentan con recursos económicos para una cirugía.

Beethoven está entre los proyectos finalistas del concurso denominado “Una idea para cambiar la historia” de History Channel.

Los creadores son José Luis Yax, originario de Totonicapán, y Jorge Paz, de El Quiché, quienes han trabajado en el proyecto Beethoven a partir de un proyecto de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango.

Los jóvenes, quienes compiten contra nueve proyectos de América Latina, piden a los guatemaltecos que les apoyen votando. Según informaron los jóvenes, el sistema permite que se vote una vez cada 24 horas.

Las votación concluye el 27 de este mes y si usted desea apoyarles puede ingresar al enlace: https://unaidea2018.tuhistory.com/votar/Beethoven?fbclid=IwAR3FI2aAOWKTVGcHlQ3OIzp308yCAfAOyV7uFZ8yWFbgEIC3i4AjXrNwVzU

