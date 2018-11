Estos son los cuatro equipos semifinalistas en la Segunda División de Guatemala

Foto portada (Fotografía de equipo del América de Salcajá en su visita al estadio de La Libertad, Petén, en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo Apertura 2018) / cortesía Salca Power

Resultados en los partidos de vuelta de los cuartos de final y cruces para semifinales.

El América de Salcajá enfrentará a Deportivo Catocha, en esta instancia se juega a un sólo partido en estadio neutral, camino a la final que otorga medio boleto de ascenso.

Los finalistas de este Apertura 2018 se miden ante los que logren serlo en el Clausura 2019, en esos enfrentamientos disputan tres boletos de ascenso directo a Primera División. Si un equipo llega a las dos finales de la temporada, está ascendido de forma automática.

Horarios y estadios por confirmar en las series de semifinales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.