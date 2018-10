Estados Unidos cancela visa a exjefa de Cicig en Quetzaltenango

Por Redacción Sucesos |

El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa a la colombiana Martha Lucía Zamora, exjefa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en Quetzaltenango.

De acuerdo a una publicación de RCN Radio, en la actualidad Zamora es directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La decisión de la cancelación fue un día después de conocer que Zamora enfrenta cargos dentro de una investigación de encubrimiento de exjefes de las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La acusación de la Fiscalía indica que la JEP, que dirige Zamora, fraguaron y hubo un eventual fraude para encubrir el abandono de espacios territoriales, de capacitación y reincorporación de exjefes de las FARC.

Zamora asumió el cargo el 27 de octubre de 2016 y su renuncia trascendió luego de una publicación en su cuenta de Twitter, el 4 de noviembre de 2017.

“A partir del 1 de noviembre estoy a cargo de la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Trabajar por la Paz fue siempre mi sueño”, escribió en su momento Zamora.

La JEP es el eje del post conflicto de Colombia, sobre el que se articula el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y se espera que tramite miles de procesos en contra de desmovilizados de las FARC, militares y civiles responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, según el portal Semana.com.

Con información de RCN Radio

