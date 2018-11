Español es embestido por una lancha

Por Fredy de León |

Un español, quien nadaba junto a otras personas a la orilla del caserío El Jabalito, Santa Cruz La Laguna, Sololá, resultó con heridas luego de ser embestido por una lancha.

Socorristas informaron que el hombre estaba hospedado en un hotel a la orilla del lago de Atitlán, y aprovechando que el día estaba soleado, decidieron salir a nadar. Fue en ese momento cuando la embarcación Naviera Tepáz, del citado municipio, lo embistió.

El hombre fue identificado como Alejandro Santacruz, de 32 años, quien tenía laceraciones, golpes contundentes y posible fractura en las costillas.

El capitán de la embarcación que embistió a Santacruz lo trasladó al lugar donde estaban los Bomberos Voluntarios de la 33 Compañía, quienes lo trasladaron a un centro asistencial privado.

Pese a que estos casos no son comunes, los socorristas recomendaron a los bañistas a disfrutar del lago Atiltán solo en áreas delimitadas, pero también aconsejaron a los capitanes a seguir las medidas de precaución para evitar este tipo de hechos.

Foto: Ilustrativa del lugar donde ocurrió el hecho

