“Es ridículo que el presupuesto del Ejército sea mayor al de la USAC”

Con información de Fredy de León.

Sololá. Estudiantes y catedráticos de la USAC realizan caminata de protesta por la reducción a su presupuesto en la cabecera departamental.

“Es ridículo que el presupuesto del Ejército de Guatemala sea mayor al de la USAC, no estamos en guerra de armas sino en guerra contra la pobreza y el subdesarrollo y es solo se ganara con educación” afirmó el líder estudiantil Marlon López.

Este día también manifestaron con bloqueos los Centros Universitarios de Occidente, del Sur y de Huehuetenango, mientras que en Peten se manifestó frente al aeropuerto mundo Maya. Informan que el jueves podrían tomarse acciones más severas.

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Universidad tuvo una reducción de Q.341 millones en relación a lo recomendado por el ejecutivo.

