Erdogan: las grabaciones sobre Khashoggi son “espantosas”

El presidente Tayyip Erdogan catalogó de “espantosas” las grabaciones relacionadas con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y dijo que conmocionaron a un oficial de inteligencia saudí que las escuchó.

Según Erdogan, la sorpresa del funcionario saudí fue tal que comentó que el ejecutor debió haber estado bajo la influencia de una potente droga.

“Las grabaciones son realmente espantosas. De hecho, cuando el oficial de inteligencia saudí escuchó las grabaciones, se sorprendió tanto que dijo: ‘Este debe haber consumido heroína, solo alguien que consume heroína haría esto'”, dijo Erdogan.

Se trata de los audios que el mandatario turco ha compartido con los aliados occidentales en medio de la investigación por el asesinato aún sin esclarecer del periodista crítico del príncipe Mohammed bin Salman.

Khashoggi, quien escribía en The Washington Post, fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre y según Erdogan su muerte fue ordenada en los “niveles más altos” del gobierno saudí.

El presidente turco explicó que entregaron los audios a todos los gobiernos que lo solicitaron: “Nuestra organización de inteligencia no ocultó nada”.

Según dijo, los audios están en manos de los saudíes, Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania y Gran Bretaña.

A su regreso de un viaje a Francia, Erdogan señaló también a reporteros que conversó sobre el asesinato del periodista saudí con los líderes estadounidenses, franceses y alemanes durante una cena en París el fin de semana.

El asesinato de Khashoggi ha provocado el repudio global, pero poca acción concreta por parte de las potencias mundiales contra Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de petróleo y partidario de los planes de Washington de contener la influencia iraní en todo el Medio Oriente.

Erdogan dijo que estaba claro que el asesinato estaba planeado y que la orden provenía del más alto nivel de las autoridades saudíes, pero que no podía pensar tal cosa del rey Salman, a quien tiene “respeto ilimitado”.

“El príncipe heredero dice: ‘Aclararé el asunto, haré lo que sea necesario’. Estamos esperando pacientemente”, dijo Erdogan, y agregó que los autores del asesinato se encontraban entre los 18 sospechosos detenidos en Arabia Saudita.

“Debe revelarse quién les dio la orden de asesinar”, reiteró Erdogan el martes.

Las versiones de los saudíes sobre el asesinato del periodista han sido varias y contradictorias. Finalmente han admitido que fue premeditada y que tienen detenidos a los miembros de un grupo que viajó a Turquía justo cuando fue asesinado Khashoggi.

Sin embargo, los saudíes se han negado al pedido de Turquía de que los envíe al país para que sean juzgados.

Nuevos reportes



El periódico pro-gubernamental de Turquía, Sabah, informó el martes que el equipaje del equipo saudí que fue enviado a Estambul en el momento del asesinato de Khashoggi contenía jeringas, tijeras grandes, pistolas de grapas, walkie-talkies y dispositivos de descarga eléctrica.

La información no ha sido corroborada por otra vía. Erdogan no ha dado detalles del contenido de las cintas, pero dos fuentes con conocimiento del tema dijeron a Reuters que Turquía tiene varias grabaciones de audio.

Los audios incluyen el asesinato en sí y las conversaciones antes de la operación que Turquía descubrió posteriormente, dijeron las fuentes.

El fiscal de Arabia Saudita, Saud al-Mojeb, ha dicho desde entonces que el asesinato de Khashoggi fue planeado de antemano, aunque otro funcionario saudí dijo que el Príncipe Mohammed no tenía conocimiento de la operación específica.

Con información de La Voz de América

