Erdogan a Arabia Saudí: ¿Quién ordenó matar a Khashoggi?

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el viernes que tiene más información y evidencias del asesinato del periodista Jamal Khashoggi de las que ha compartido hasta ahora y exhortó a las autoridades de Arabia Saudí a que revelen quién ordenó matarlo y a dónde fue a parar su cuerpo.

Erdogan anunció también el viernes que el próximo domingo viajará a Ankara el fiscal saudí, en medio de la pesquisa por el asesinato del periodista. Aunque la investigación está en curso, se asume que el incidente sucedió el pasado 2 de octubre, en el consulado del reino en Estambul.

Se espera que el fiscal saudí se reúna con homólogos turcos, dijo Erdogan.

“¿Quién dio esta orden?”, cuestionó Erdogan dijo en un discurso a los miembros de su partido AK en Ankara.

“¿Quién dio la orden para que 15 personas vinieran a Turquía?”, dijo el mandatario en alusión a un equipo de seguridad saudí de 15 hombres que viajaron al país horas antes del asesinato.

Las preguntas de Erdogan ponen más presión sobre la muerte de Khashoggi, un hecho que ha provocado indignación global y se ha convertido en una crisis para el principal país exportador de petróleo y para el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

Sus nuevas declaraciones llegan un día después de que la fiscalía saudí cambiara nuevamente su versión sobre la muerte del periodista crítico de las autoridades del reino y articulista de The Washington Post.

En el último giro el jueves, los saudíes dijeron que su asesinato fue premeditado.

Turquía tiene más “evidencias”

Erdogan indicó que nueva “información y evidencias” sobre la muerte de Khashoggi se hará pública.

Erdogan reiteró que los saudíes deben revelar la identidad del “colaborador local”, que según los funcionarios saudíes fue el encargado de tomar el cuerpo de Khashoggi de manos de los agentes saudíes que lo asesinaron.

Las contradictorias versiones de los saudíes van desde negar los hechos al comienzo hasta indicar que su muerte ocurrió en una reyerta dentro de su consulado en Estambul. En los últimos días pasaron de decir que no fue intencional su muerte, hasta admitir que sí fue premeditada.

Entre las versiones circuladas por saudíes hubo una que sugería que había sido asesinado accidentalmente en una operación fallida para devolverlo al reino.

La televisión estatal saudí citó el jueves al fiscal diciendo que el asesinato había sido planeado, y que estaban siendo interrogados los sospechosos sobre la base de información proporcionada por un grupo de trabajo conjunto saudí-turco.

En su primera y hasta ahora única alusión al tema, el príncipe heredero rompió el silencio el miércoles, diciendo que el caso fue “doloroso” y que “la justicia prevalecerá”.

“El incidente que ocurrió es muy doloroso para todos los saudíes (…) El incidente no es justificable”, dijo. “La justicia al final llegará”, dijo el poderoso príncipe durante un panel de discusión de la conferencia internacional de inversión en Riad, capital de Arabia Saudí.

Con información de La Voz de América

