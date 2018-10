Equipo abandona partido y dejan en suspenso los cuartos de final de la Segunda División de Guatemala

Resultados de los octavos de final en la segunda fuerza de ascenso y cruces de cuartos de final.

Aún no se define la serie entre Ipala y J. Gomerana, pues este último equipo abandonó el partido por una decisión arbitral en contra.

Según J. Gomerana, el árbitro fue agredido en el medio tiempo y en los segundos 45 minutos del partido el criterio arbitral estuvo todo el tiempo en favor de Ipala, les marcaron un penal “inexistente” y fue ahí cuando tomaron la decisión de retirarse.

Esto fue lo que escribieron en redes sociales: (texto tomado de @juventudgomeranaFC)

“Esto sucedió el día de hoy al medio tiempo en el camerino de los árbitros en el Partido CSD Ipala vrs Juv Gomerana FC el central derrepente apareció con una herida en el rostro.

En el primer tiempo hizo un buen trabajo.

Luego salió en el segundo tiempo directamente a marcar penal en contra de nuestro plantel luego de varias agresiones a nuestros jugadores y sin pitar las faltas volvió a marcar otro penal inexistente en contra de nuestro plantel el cual no fue ejecutado ….por esa razón deducimos lo que estaba pasando (ver imagen) al min 18 del segundo tiempo y decidimos hablar con nuestra directiva y por falta de garantías abandonamos la cancha, luego los 4 elementos de la PNC que estaban dentro del estadio llamaron refuerzos porque estábamos corriendo riesgos y nos custodiaron hacía un lugar para resguardar nuestras vidas

RECORDEMOS ESTAMOS EN LA CAMPAÑA TARJETA ROJA A LA VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS”

Siendo las 23:28 horas de este domingo, la Liga Segunda División del Fútbol de Guatemala, no se pronuncia al respecto de la serie. Por lo que en las próximas horas se podría definir la situación.

