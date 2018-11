Envenenan a perros en la zona 5 de Xela

Por Oswaldo Cop |

El fin de semana, en la colonia Transvalle, zona 5 de Quetzaltenango, fueron ubicados en una cuneta varios perros envenenados.

Vecinos explicaron que no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones, porque hace pocos días hallaron a varios canes muertos. Añadieron que no han ubicado al responsable.

Este tipo de acciones han ocurrido en varias zonas de la ciudad de Quetzaltenango y municipios cercanos, entre ellos, La Esperanza.

