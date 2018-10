Entregan reconocimiento a mexicana Alejandra Salazar

Por Carlos González |

En el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte entregó el reconocimiento de “Amiga de la Cultura” a Alejandra Salazar Ponce de León.

Por su lado, por medio del alcalde Luis Grijalva, entregó a Ponce de León el reconocimiento de Ciudadana Distinguida.

“Estoy muy sorprendida por estos reconocimientos, emocionada, pero muy agradecida con las autoridades y con todo Xela, con quien he podido aprender”, explicó Ponce de León.

Además de desarrollar trabajos administrativos en el Consulado de México en Quetzaltenango, apoyaba en actividades culturales.

Según explicó Ponce, dejará el país debido a que volverá a estudiar en la Academia de Diplomáticos Mexicanos y luego de ese periodo podrá tener una nueva adscripción.

