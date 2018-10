Entregan documentos para iniciar trámite de restauración del INVO

Por Oswaldo Cop |

Esta semana, autoridades educativas entregaron en la Oficina del Centro Histórico (OCH) de la Municipalidad de Quetzaltenango, planos y documentos para iniciar el trámite de restauración del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), el cual ha sido dañado por los sismos desde el 2012.

El presupuesto para la restauración del INVO podría perderse sí antes de noviembre no son emitidos los permisos por la OCH.

Representantes de la Asociación de Exalumnos del INVO, autoridades de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) y directores de ambas jornadas de dicho centro educativo llegaron a la OCH para entregar la documentación.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha asignado un presupuesto inicial de Q15 millones para la restauración del INVO, pero este podría incrementarse. “Desde julio se vienen revisando los planos y demás documentación. Ahora nos dicen que el expediente entra a revisión de nuevo, a lo cual nos opusimos y pedimos la celeridad para el trámite y poder hacer las enmiendas del caso”, explica Francisco Tirado, director del INVO jornada vespertina.

