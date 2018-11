Entregan Bolsitas de Ternura en el HRO

Por Martín Calderón |

Este viernes, integrantes de FundaCien desarrollaron una nueva entrega de Bolsitas de Ternura, en el tercer piso del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Helen Ralón, de FundaCien, comentó que muchas de las mamás no cuentan con ropa adecuada para cubrir a sus bebés durante la época fría.

Ralón indicó que las personas que deseen colaborar con ropa en buen estado para bebés y madres, frazadas, pañales y otros artículos de higiene personal, pueden acudir a las oficinas de Stereo 100, en la 15 avenida 3-46, zona 1 de Xela.

