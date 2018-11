Enfrenta a la justicia por robo de teléfono

Por Shirlie Rodríguez |

José Mario Castillo Cux enfrenta un juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango acusado del delito de robo de equipo terminal móvil.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público (MP), Castillo Cux asaltó a una mujer, en la zona 3 de Xela, para quitarle su teléfono celular.

Durante el proceso, se han presentado testimonios y pruebas, incluyendo una declaración de un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

