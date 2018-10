Enfrenta a la justicia por intentar asesinar a su exconviviente

Por Shirlie Rodríguez |

En el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango se desarrolla un proceso en contra de Henry Pérez López, quien es acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público (MP), Pérez ingresó a la vivienda de su exconviviente, aprovechando que la puerta estaba abierta, la tomó de forma violenta del cuello e intentó estrangularla.

Según la denuncia, el sindicado le gritaba a la mujer que la iba a matar “porque era la culpable de la vida que tenía”. La víctima fingió estar desmayada y Pérez la soltó, fue en ese momento cuando ella pidió auxilio y acudieron vecinos y familiares.

Durante el proceso, el Tribunal conoce los medios de prueba para comprobar la culpabilidad de Pérez y la versión de la víctima, que es fundamental en el caso.

El sindicado, debido al beneficio de medidas sustitutivas, está en libertad y así permanecerá hasta que finalice el proceso.

