Encuentran a hombre degollado en Las Tapias, Xela.

Por Martín Calderón |

Vecinos de la diagonal 2 de la zona 8 de la ciudad de Quetzaltenango, sector conocido como Las Tapias, se sorprendieron la mañana de este sábado cuando en un terreno baldío localizaron el cuerpo de un hombre con señales de haber sido degollado.

Al lugar se presentó el Ministerio Público para recabar evidencias que logren dar con el responsable del hecho.

Olivio de León auxiliar fiscal del MP dijo que la persona fue identificada como Isaias Sajche López de 34 años, quien presenta heridas en el cuello, refirió además que se encontraron varios indicios en el lugar, lo que servirá para continuar con la investigación

Vecinos del lugar señalaron que Sajche López era albañil y que colaboraba mucho con los ellos.

La alcaldes comunitaria del sector Celestina Cabrera, dijo que pedirán más presencia de la PNC, además señalo que pasaran de casa en casa solicitando DPI a las personas, para tener identificados a los vecinos y no tener personas ajenas al lugar.

