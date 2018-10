¿En qué consiste Innovatón?

Por Oswaldo Cop |

Innovatón es una iniciativa que busca brindarle herramientas a jóvenes, de 17 a 25 años, para que puedan emprender e innovar. Este año la actividad se desarrolla en la sede del Ministerio de Economía (Mineco), en la zona 3 de Quetzaltenango.

En la actividad participan 20 jóvenes de Quetzaltenango, Cantel y Totonicapán, con quienes se abordan temas para emprender y modelos de negocios que pueden ser rentables.

En el taller se cuenta con el apoyo del proyecto Kutik, programa de incubación, que apoya a jóvenes a emprender, ante todo en iniciativas de tecnología. Innovatón se basa en modelos de entendimiento de origen colombiano aplicables a Guatemala.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.