En menos de un mes seis menores de edad escapan de hogar ubicado en la zona 9 de Xela

Por Erick Colop |

En menos de 30 días se han activado alertas Alba-Keneth por la desaparición de 6 menores de edad, quienes abandonaron el proceso de resguardo o que huyeron del hogar temporal que administra la Secretaría de Bienestar Social (SBS), en la zona 9 de Quetzaltenango.

Según la delegada de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Cecilia Méndez, de los seis menores han ubicado a dos.

Según explicó Méndez, las alertas siguen activas, al igual que otras de menores de edad que también se han fugado, pero semanas atrás.

Por su lado, autoridades de la SBS no se han pronunciado al respecto de la fuga de los menores de edad.

Vecinos de la colonia Los Cerezos, donde funciona el hogar temporal, desde que se registraron las primeras fugas, hace cerca de dos meses, han inciado acciones para que esta casa sea retirada del sector, pero no han tenido respuesta de la SBS.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.