En Florida ganan candidatos de Trump y también las mujeres

El republicano Rick Scott ganó por estrecho margen el martes a su rival demócrata Bill Nelson en la carrera para alcanzar el disputado escaño al Senado de Estados Unidos para representar a Florida.

Scott, de 65 años, se alzó con la victoria con el 50,3% de los votos, mientras que Nelson alcanzó 49,7% en la eleccion de medio término el martes.

Su elección es una victoria para el presidente Donald Trump, que había apoyado a Scott durante la campaña.

La agenda de Scott, un partidario de las reducciones de impuestos y crítico de Obamacare, es clave para impulsar los planes de Trump. Su victoria es vista como la ratificación de la fortaleza política de Trump en Florida, un estado clave en los comicios presidenciales.

Cuando jure para su cargo el próximo 3 de enero de 2019, serán dos los senadores republicanos que representarán a Florida en Washington. Scott se une al también senador republicano Marco Rubio.

El diario el Nuevo Herald dijo que la derrota de Nelson pone fin a una carrera política que comenzó en 1972. Antes del martes, Nelson sólo había perdido una vez en cuatro décadas, en la primaria demócrata para gobernador contra Lawton Chiles.

Reñida la carrera por la gobernación de Florida

Después de una apretada votación, el candidato de Trump para la gobernación de Florida, Ron DeSantis, de 40 años, se alzó con la victoria con el 49,9 % de los votos, frente a su rival, el liberal de Partido Demócrata, Andrew Gillum, de 39 años, quien perdió con el 48,9 % de los votos.

Tras conocer su victoria, DeSantis habló desde Orlando, en el centro del estado, y ratificó su promesa de mantener los impuestos bajos y a Florida abierta a los negocios y la inversión.

“¡Gracias por asegurar el futuro de la Florida!”, escribió DeSantis en su cuenta en Twitter.

El presidente Trump celebró el miércoles la victoria de DeSantis. “Ron DeSantis mostró gran coraje en su dura campaña para convertirse en el gobernador de Florida. Felicitaciones a Ron y familia!”, escribió Trump en Twitter.

Gillum, actual alcalde de Tallahassee, reconoció ante sus partidarios el triunfo de DeSantis y prometió seguir “peleando por las cosas en las que creemos”.

“Les garantizo esto: No me voy a ninguna parte, vamos seguir peleando”, dijo tras la derrota.

En una esperada victoria, el repubicano Mario Díaz-Balart retuvo su asiento en el Congreso en las elecciones legislativas del martes.​ Con el 60,5 % de los votos mantuvo el cargo, derrotando a la candidata demócrata Mary Barzee Flores, que solo alcanzó el 39, 5 % de los votos.

El triunfo de las mujeres en Florida



Una de las sorpresas en las elecciones de medio periodo el martes fue el triunfo de la candidata demócrata, Debbie Mucarsel-Powell, quien superó al republicano Carlos Curbelo en una de las elecciones al Congreso federal más seguidas de todo el país.

Mucarsel-Powell, una inmigrante ecuatoriana que llegó a Estados Unidos con 14 años, ganó el escaño con el 50,7 % de los votos (116,590), frente al 49,3 % (113,297) de Curbelo.

“Ha sido una campaña muy larga, pero lo logramos juntos (…) Solo en este increíble país una inmigrante de Ecuador resulta electa para servir en el Congreso de Estados Unidos”, dijo Mucarsel-Powell en su discurso de victoria.

“Y para todos los votantes del Distrito 26: no importa por quién votaron, espero representarlos a cada uno de ustedes”, agregó.

Mucarsel-Powell ha dicho que batallará en Washington por temas como el control de armas, trae mejoras al sistema de salud y ayudar a impulsar una reforma migratoria y conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los migrantes venezolanos.

Tras conocer su triunfo el martes en la noche, reiteró además que luchará por equipar los derechos y salarios de las mujeres respecto a los hombres.

Curbelo felicitó a su rival y trató de justificar su derrota al enfrentarse a una “muy difícil” campaña.

“Este país y nuestra política están en muy mal estado. Los estadounidenses que están en desacuerdo ven a los otros como enemigos”, dijo el político cubanoamericano.

“Hago un llamado a mi oponente, a todos en esta comunidad y al país: no importa quién gane si no nos curamos como país y no empezamos a respetarnos unos a otros”, exhortó Curbelo, quien se despide así del escaño que ocupó durante dos periodos, entre 2014-2016 y 2016-2018.

Donna Shalala gana a María Elvira Salazar



La demócrata Donna Shalala le ganó al Partido Republicano el decisivo distrito 27 de Florida, que durante años estuvo en manos de la veterana congresista Ileana Ros-Lehtinen.

Shalala, de 77 años y quien fue secretaria de Salud en la administración de Bill Clinton, obtuvo el 51,72% de los votos frente al 45,96% de su principal oponente, la candidata republicana María Elvira Salazar, una conocida periodista de medios hispanos.

“Todo es gracias a ustedes. Miles de floridanos de todo el distrito se levantaron y decidieron luchar por un futuro más brillante para todos”, escribió Shalala en Twitter.

Con información de La Voz de América

