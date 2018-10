En cuenta regresiva para Festival Arcadia 2018

Por Oswaldo Cop |

Del 22 al 24 de este mes se desarrollará el Festival Arcadia 2018, el evento más importante de la región que fomenta la creatividad. Este año es organizado por estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicidad de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango.

Organizandores informaron que se inscribieron 200 piezas en las diferentes categorías. “Se inscribieron de otras universidades y de colegios de varios departamentos, lo cual refuerza la importancia del festival”, explica Olivio Quixtán, integrante de la Comisión de Protocolo.

El festival girará entorno al concepto de arte pop y se desarrollarán talleres, conferencias, premiaciones y cena de gala.

Este año se contará con los talleristas Álvaro Barrutia, de How to Guatemala, Keegan Buchhalter, José Pablo Anleu, Guayo Bass y Hersonoe, y de los conferencistas Cedrick Arenales, José Ibarra, Pancho García y Mario Vinatea.

Las entradas para participar en las actividades están a la vena en el kiosco del Festival Arcadia, en el tercer piso de la Universidad Mesoamericana, en la zona 3 de Xela.

