En agosto regresa la Champions League

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que la Champions League 2019-20 se resuelva con una fase final entre 8 en Lisboa, que se disputará entre el 12 y el 23 de agosto, a partido único por fase.

Atalanta, Leipzig, PSG y Atlético de Madrid ya en cuartos de final. Los emparejamientos se sortearán el 10 de julio.

Se espera la resolución de las eliminatorias entre Juventus vs. Olympique de Lyon, Manchester City vs. Real Madrid, Bayern vs. Chelsea y Barcelona vs. Napoli en su partido de vuelta para obtener los ocho equipos. Estos partidos pendientes se disputarán el 7 y 8 de agosto.

El sistema será el de enfrentamientos a partido único de modo que en el cuadro final de cuarto finalistas aparezcan primero los semifinalistas y posteriormente los dos finalistas.

Estadio Da Luz de Lisboa

El Estadio Da Luz de Lisboa, Portugal acogerá partidos de la Champions League desde los cuartos de final hasta la final, que se jugará el domingo 23 de agosto.

El Estadio Jose Alvalade del Sporting de Lisboa también será utilizado desde cuartos de final en la reanudación de la competencia a nivel de clubes más importante del mundo.

Estadio Jose Alvalade

Pendiente la decisión de si jugar en Portugal o en el estadio de los equipos locales, los encuentros de vuelta faltantes de 8vos, el 7 y 8 de agosto.

La final se iba a disputar el 30 de mayo en Estambul, que acogerá la de 2021.