Empleados municipales de Xela culminan diplomado para brindar mejor servicio a la población

Por Carlos González |

Con el fin de mejorar la atención y procesos para beneficio de los ciudadanos, 25 empleados de la Municipalidad de Quetzaltenango participaron en el diplomado “Gestión y Administración Municipal”, el cual contó con el apoyo del Departamento de Postgrados del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).

El diplomado surge ante la necesidad de fortalecer las capacidades gerenciales y administrativas del personal y duró 30 horas, dos veces al mes.

El coordinador de la Maestría de Servicios de Salud y quien también ha trabajado en la administración pública, Carlos González, dijo: “Es importante que los trabajadores municipales sepan sobre los procesos y temas de liderazgo, mejorar procesos de administración y atención a los usuarios”.

“Es muy importante la formación permanente al personal municipal porque el servicio a la comunidad debe ser de mucha calidad. En cada momento hay que hacer lo posible de trabajar en equipo para beneficio de la población”, explicó Aura Marina Chojolán, directora de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Este tipo de diplomados busca que, a través de las diversas metodologías, hacer más eficientes los recursos de la municipalidad.

