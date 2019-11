Escuintla. Este fin de semana se disputa la jornada 18 del torneo Apertura 2019 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Santa Lucía Cotzumalguapa y CSD Xelajú MC no lograron salir de sus rachas negativas al empatar a dos goles.

Los chivos acumulan cuatro partidos consecutivos sin ganar, los tres anteriores fueron derrotas. Mientras, Santa Lucía Cotzumalguapa tiene 7 partidos consecutivos sin ganar.

«El Rebaño», para llegar a 34 puntos y aspirar a clasificación, necesita ser perfecto y ganar los cuatro partidos restantes de la fase de clasificación del torneo. La liguilla está perdida (aún no de forma matemática) para el equipo quetzalteco.

LOS GOLES

(1-0) Erick Dos Santos al 15´.

(1-1) Carlos Kamiani Félix, al 60´.

(1-2) Víctor Matta al 63´.

(2-2) Jonathan Velásquez al 65´.

Los chivos no lograron inscribir a su nuevo cuerpo técnico; Sergio Egea y Javier Sinay no estuvieron estar en el banquillo. «El Rebaño» se presentó con varios cambios en el once titular, jugaron de titulares los canteranos; Joshua Ubico y Javier González. Fuera de convocatoria quedaron; Kevin Norales y Gerardo Arias.

POSICIONES AL MOMENTO

(Vía Guatefutbol)

POS EQUIPO PTS JJ JG JE JP GF GC DIF 1 Cobán Imperial 35 18 10 5 3 31 18 13 2 Comunicaciones 34 18 10 4 4 30 18 12 3 Guastatoya 31 18 9 4 5 27 20 7 4 Municipal 31 18 9 4 5 26 19 7 5 Sanarate 31 18 9 4 5 22 18 4 6 Antigua GFC 30 18 9 3 6 26 19 7 7 Malacateco 24 18 7 3 8 21 21 0 8 Iztapa 22 17 6 4 7 21 22 -1 9 Xelajú MC 22 18 5 7 6 21 23 -2 10 Sta Lucía Cotz 16 18 3 7 8 14 25 -11 11 Siquinalá 10 18 2 4 12 16 31 -15 12 Mixco 9 17 2 3 12 13 34 -21

PRÓXIMA JORNADA

(Vía Guatefutbol)