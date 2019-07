Embajador de Venezuela en la OEA: «Maduro debería abrir las puertas de manera total a la CIDH»

El embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) del gobierno encargado de Venezuela, Gustavo Tarre, anunció la invitación para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país, y pidió al organismo que realice una investigación para determinar quiénes son los culpables de la muerte del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo.

«Lo más deseable para Venezuela es que esta comisión pueda entrar», dijo el diplomático.

En una conferencia de prensa en la sede de la OEA en Washington, Tarre dijo que la CIDH tiene «la mejor disposición» para trasladarse al país con vistas a realizar la visita in loco, como se conoce al método más utilizado por organismos internacionales como la OEA y la ONU con el objetivo de observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos.

La invitación del gobierno encargado que lidera Juan Guaidó a la CIDH llega en momentos en que se ha empeorado el contexto político y de derechos humanos en Venezuela, tras la muerte de Acosta.

«Los culpables son los que dan las órdenes, y esa culpabilidad empieza en Nicolás Maduro y continúa a través de toda la cadena de mando», dijo Tarre al referirse a la detención de presuntos implicados en la muerte de Acosta.

«Si queremos que se aplique justicia, es a los autores intelectuales donde primordialmente habría que enfocar toda la investigación», expresó.

Con la capacidad para hacer observación in situ, los organismos buscan verificar hechos denunciados, investigar las circunstancias que los rodean y consignar éstos en un informe objetivo, el que posteriormente se presenta ante los órganos políticos de la organización y se hace público.

Las visitas de investigación in loco de la CIDH constituyen la vía más apropiada para obtener el material substantivo en la elaboración de los informes especiales sobre la situación general de los derechos humanos en los países miembros de la OEA.

Tarre se refirió también a una protesta por gas doméstico en el fronterizo estado Táchira, Venezuela, que terminó este lunes en tragedia luego de que un menor de edad quedara ciego por la fuerte represión. Familiares y médicos dijeron que Rufo Antonio Chacón Parada, de 16 años de edad, perdió sus ojos luego que funcionarios policiales le dispararan perdigones en la cara al momento en que se encontraba en una manifestación por falta de gas en la localidad de Táriba.

«Es algo completamente intolerable», dijo Tarre sobre el caso del adolescente Chacón Parada.

Explicó que desde este momento comienzan a preparar una agenda para la CIDH «para que tengan acceso a todos los centros de detención y a los lugares donde se practican torturas».

«El que no la debe no la teme»



Consultado acerca del supuesto escenario de que Maduro no permita la entrada de la CIDH, Tarre respondió: «Yo diría allá ellos. ¿Quién queda mal, el que se deja investigar o el que se niega a ser investigado?.

Tarre dijo que si Maduro cree que se trata de noticias falsas todo lo que las acusaciones de que Acosta fue torturado hasta la muerte, «entonces debería abrir las puertas de manera total a la Comisión y demostrar que todo lo que estamos nosotros diciendo aquí es mentira».

A su vez dijo que si Maduro no deja entrar a los representantes de la CIDH «no ha más nada».

«Si ellos no quieren ser investigados es porque algo temen», dijo Tarre.

Además dijo que CIDH debe tener una agenda independiente y «no preparada», en referencia a lo que en su opinión fue la visita de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela.

Su deseo, dijo, es que la CIDH pueda llegar a todos los sitios en Venezuela.

Con información de La Voz de América

