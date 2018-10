El representativo de Xela sigue siendo el mejor equipo, tras dos etapas de la 58 Vuelta a Guatemala

Fotos cortesía Federación Guatemalteca de Ciclismo.

La segunda etapa de la edición 58 de la Vuelta a Guatemala tuvo lugar este miércoles con un recorrido de 98 kilómetros entre el parque central de Jalapa y el municipio de El Progreso Jutiapa. Decorabaños Xela sigue siendo el mejor equipo en la clasificación general, aunque su referente Manuel Rodas (actual campeón), figura en el octavo lugar a 00:01:29 del líder peruano.

| CLASIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA |

1) Alonso Gamero ( Selección Perú ) con un tiempo de 02:14:20

2) Brayan Ríos ( Asociación Quiché ) con el mismo tiempo de Gamero.

3) Alfredo Ajpacajá ( Decorabaños Xela ) con el mismo tiempo que Gamero y Ríos.

Empate de tiempos en el podio de la clasificación general, los tres pedalistas líderes tienen un tiempo de 04:08:37, el suéter de líder lo conserva el representante de Perú.

1) Alonso Gamero (Perú).

2) Alfredo Ajpacajá (Decorabaños Xela).

3) Jhonatan de León (GUA).

| CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS |

1) Decorabaños Xela con 12:27:26

2) Hino – One La Red a 00:00:42 de Decorabaños Xela.

3) Selección Nac. Perú, a 00:07:40 de Decorabaños Xela.

| CLASIFICACIÓN GENERAL, PREMIOS DE MONTAÑA |

1) Walter Escobar (GUA) – 11 puntos.

2) Alder Torres (GUA) – 5 puntos.

3) Alonso Gamero (PER) – 5 puntos.

| CLASIFICACIÓN GENERAL, METAS VOLANTES |

1) Dorian Monterroso (GUA) – 10 puntos.

2) Gerson Toc (GUA) – 5 puntos.

3) Julio Padilla (GUA) – 5 puntos.

Este jueves tendrá lugar la tercera etapa, con un recorrido de 133.5 kilómetros, desde el Parque de Asunción Mita, Jutiapa, la meta estará instalada en el municipio de San José Pínula, Guatemala.

