El huracán Michael gana fuerza mientras se aproxima al norte de Florida

El huracán Michael adquirió nuevas fuerzas sobre las cálidas aguas tropicales en medio de temores de que se intensificará rápidamente en un gran huracán antes de tocar tierra en la costa noroeste de Florida, donde los habitantes están cubriendo las ventanas y puertas de sus casas y buscando rutas de evacuación lejos de la peligrosa tormenta que se avecina.

Un avión cazador de huracanes que voló sobre el ojo de Michael en el extremo oeste de Cuba el lunes por la noche descubrió que la velocidad del viento aumentaba, incluso cuando los meteorólogos advirtieron que la tormenta podría alcanzar un estado de huracán mayor con vientos que alcanzan las 179 kph el martes por la noche.

Se anticipa que la tormenta toque tierra el miércoles en la costa noreste del Golfo, donde las autoridades advirtieron de un embate potencialmente devastador. Para la madrugada del martes, los vientos sostenidos más altos de Michael habían aumentado a 144 kph (90 mph) mientras se dirigía hacia el norte a 19 kph (12 mph). La tormenta estaba a unos 627 kilómetros (390 millas) al sur de Apalachicola y 675 kilómetros (420 millas) al sur de Panama City, Florida.

Los vientos con fuerza de huracán se extendieron hacia el exterior hasta 35 millas (56 kilómetros) desde el núcleo y los vientos con fuerza de tormenta tropical a 175 millas (280 kilómetros). Los vientos con fuerza de huracán se extendieron hacia afuera hasta 64 kilómetros (40 millas) del núcleo y los vientos con fuerza de tormenta tropical a 314 kilómetros (195 millas). Michael azotó el oeste de Cuba el lunes con lluvias torrenciales y fuertes vientos.

Con información de La Voz de América

